القبض على مواطن بحوزته 6675 قرصا خاضعا لتنظيم التداول الطبي

قبضت شرطة منطقة جازان ممثلة في مركز الضبط الأمني بالمشاف في محافظة العيدابي على مواطن بحوزته ( 6675) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي مخبأة في مركبته، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.



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