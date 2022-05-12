81 % من كبار السن يستخدمون التطبيقات الالكترونية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - إتاحة وصول كبار السن إلى الخدمات الالكترونية وتمكينهم منها، يسهم في استفادتهم من البرامج الموجهة لهم، ويعزز اندماجهم في المجتمع.

وبحسب إحصائية حديثة لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، فإن نحو 88% من كبار السن فوق الستين عاما يستخدمون الإنترنت والتطبيقات في خدماتهم الالكترونية.

ويعد «صحتي» من أهم التطبيقات التي تخدم كبار السن، حيث قدم خدماته لنحو 24 مليون مستفيد وتم عن طريقه حجز 3.5 ملايين موعد حتى الآن.

ويقدم التطبيق 25 خدمة منها حجز المواعيد والوصفة الالكترونية والوقاية ومكافحة العدوى والاطلاع على قائمة الأدوية والاستشارات الطبية وفحص كورونا إلى جانب المؤشرات الحيوية.

وأطلق مجلس شؤون الأسرة مبادرات عدة في المناطق كافة، لتدريب كبار السن على استخدام التطبيقات الالكترونية بالتعاون مع وزارتي الرياضة والاتصالات وتقنية المعلومات.

استخدام الإنترنت بين كبار السن

88.6 % من 60 إلى 64 سنة

81.3 %من 65 إلى 69 سنة

58 % من 70 إلى 74 سنة

5 % من سكان المملكة كبار سن (60 - 80 عاما)

خدمات الكترونية مقدمة لكبار السن

الاستشارات الطبية والبحث عن الدواء

خدمة الاستعلامات الالكترونية

خدمات وزارة الحج والعمرة

الأحوال المدنية

خدمات أبشر

خدمات التقاعد وتسلم المعاش

التسجيل في دور الرعاية لكبار السن