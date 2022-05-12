شكرا لقرائتكم خبر «الضمان» يحدد 7 منافع لوثيقة التأمين الطبي الموحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حدد مجلس الضمان الصحي 7 منافع للوثيقة الموحدة للتأمين الطبي تشمل المعالجة في العيادات الخارجية ونفقات التنويم بالمستشفى، وإعادة رفات المتوفى إلى موطنه الأصلي، وكذلك نفقات الحمل والولادة.

وفيما يتعلق بالعيادات الخارجية تتضمن الوثيقة 75 ريالا داخل شبكة الحد الأدنى الموحدة، و300 ريال للمستشفيات خارج الشبكة، و100 ريال لمقدمي الخدمة خارج شبكة الحد الأدنى الموحدة.

وفيما يتعلق بالتنويم حددت الوثيقة 600 ريال في اليوم كحد أقصى للغرفة المشتركة، و150 ريالا كحد أقصى أيضا للغرفة المشتركة.

أما نفقات الحمل والولادة فتشمل 15 ألف ريال للولادة الطبيعية أو القيصرية، كما أن مضاعفات حالات الولادة مغطاة بحد المنفعة الأقصى لهذه الوثيقة التي حددت 10 آلاف ريال لإعادة رفات المتوفى إلى موطنه الأصلي.

وكان المجلس حدد وسائل تأمين السفر للقادمين من الخارج لأداء العمرة أو التغطية الطبية الكاملة للحالات المصابة بفيروس كورونا للقادمين من الخارج لأداء العمرة وتشمل 650 ألف ريال للحالات الطبية الطارئة، و450 ريالا تكاليف العزل الطبي لليوم الواحد بحد أقصى 14 يوما.

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