شكرا لقرائتكم خبر هل يمكن جلب عمالة إندونيسية للمملكة عبر مكاتب استقدام إماراتية؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أخيرا أشخاص يروجون لاستقدام العمالة الإندونيسية بأسعار منافسة، عن طريق مكاتب الاستقدام في دولة الإمارات العربية المتحدة، أوضحت الجوازات السعودية لـ»مكة» أن التعليمات لا تسمح بتحويل الزيارة إلى إقامة.

فيما أكد أحد مكاتب الاستقدام في دولة الإمارات، تواصلت معه الصحيفة إمكانية استقدام عاملة منزلية من إندونيسيا إلى السعودية على تأشيرة زائر، ثم تحول الإقامة فور دخولها إلى الأراضي السعودية إلى عاملة منزلية، بعقد لمدة سنتين وتكلفة تتراوح بين 15-20 ألف ريال، ورواتب لا تتجاوز 1200 ريال.

يشار إلى أن هناك مباحثات بين وزارة العمل الإندونيسية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، تنص على تنفيذ الاتفاقية المبرمة في أكتوبر 2018 بين الجانبين بإعادة استقدام العمالة الإندونيسية عن طريق نظام القناة الموحدة لتوظيف العمالة الإندونيسية، وحصر نوعية العمل للعمالة الإندونيسية في 6 أنواع من الأعمال والمهن، وأن أي تجاوز للتصنيف يعد مخالفة للعقد.

يذكر أن استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا إلى السعودية متوقف منذ عدة أعوام، بناء على رغبة الجانب الإندونيسي نتيجة تجارب سابقة غير مشجعة، والاستقدام حاليا يتم لصالح عقود الشركات الموثقة التي يسهل مراقبتها ومتابعة أوضاع العمالة الإندونيسية.

6 أنواع من الأعمال والمهن للعمالة الإندونيسية:

