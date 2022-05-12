ملتقى عن التميز البحثي بجامعة المؤسس

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ويتضمن الملتقى الذي يستمر يومين ويشارك به متحدثون وخبراء من داخل المملكة وخارجها، محاضرات نوعية وورش عمل وجلسات نقاش ومعرضا مصاحبا يشمل عـرض أدوات تطويـر البحـث العلمي، بمشاركة أهـم الناشرين وقواعد البيانات العلميــة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنظم جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة بوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الاثنين المقبل، ملتقى «التميز البحثي لتطوير جودة البحث العلمي وأثره»، الذي يأتي تعزيزا لدعم التميز فــي البحــث والنشـر العلمي وتشـجيع الباحثيـن على الإبــداع والابتــكار، وذلك بمركز الملك فيصل للمؤتمرات.ويتضمن الملتقى الذي يستمر يومين ويشارك به متحدثون وخبراء من داخل المملكة وخارجها، محاضرات نوعية وورش عمل وجلسات نقاش ومعرضا مصاحبا يشمل عـرض أدوات تطويـر البحـث العلمي، بمشاركة أهـم الناشرين وقواعد البيانات العلميــة.

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