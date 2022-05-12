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مبادرة لتطوير قدرات 100 كادر تعليمي بالرياض

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- بواسطة أيمن الوشواش - نفذت إدارة التعليم بمنطقة الرياض أمس مبادرة التطوير المهني التعليمي «داعم 2»، التي تستهدف تدريب 100 من قيادات الصف الثاني عبر حزمة من البرامج التطويرية لتحسين قدراتهم القيادية بما ينعكس على جودة الأداء.

وأوضح مدير إدارة التدريب التربوي والابتعاث خالد الرفاعي أن مبادرة «داعم»، التي تنفذها إدارة التدريب التربوي والابتعاث للبنين، تعد الأولى من نوعها على مستوى الإدارة، وتنفذ على مدى ثلاثة أعوام، لتطوير القيادات الإشرافية والتعليمية الشابة وتحسين مستويات الأداء.

ولفت إلى مبادرة داعم في نسختها الثانية التي تستهدف تدريب 100 من قيادات الصف الثاني من مديري الإدارات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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