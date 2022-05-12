مبادرة لتطوير قدرات 100 كادر تعليمي بالرياض

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وأوضح مدير إدارة التدريب التربوي والابتعاث خالد الرفاعي أن مبادرة «داعم»، التي تنفذها إدارة التدريب التربوي والابتعاث للبنين، تعد الأولى من نوعها على مستوى الإدارة، وتنفذ على مدى ثلاثة أعوام، لتطوير القيادات الإشرافية والتعليمية الشابة وتحسين مستويات الأداء.ولفت إلى مبادرة داعم في نسختها الثانية التي تستهدف تدريب 100 من قيادات الصف الثاني من مديري الإدارات.
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