«سدايا»: المركبات الذاتية ستتاح للجميع في 2050

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) أن المركبات ذاتية القيادة من أهم التقنيات الحديثة التي تتسابق إليها الدول المتقدمة، وأنها ستكون متاحة للجميع خلال 2050. وأشارت إلى أن تلك المركبات ستكون آمنة وموثوقة للاستخدام بحلول 2025، وأنها قادرة على استشعار محيطها والتحرك بتحكم واكتفاء ذاتي. وأضافت الهيئة أن استخدام المركبات ذاتية القيادة يعتمد على جاهزية الدول في سن القوانين والتشريعات وتوفير البنية التحتية، وأن تبني هذه المركبات يواجه بعض التحديات التشريعية والتقنية والمجتمعية والتخطيطية، مؤكدة أنه بحلول 2030 قد تكون تلك المركبات متاحة تجاريا في مناطق عدة. وأضافت الهيئة أن استخدام المركبات ذاتية القيادة يعتمد على جاهزية الدول في سن القوانين والتشريعات وتوفير البنية التحتية، وأن تبني هذه المركبات يواجه بعض التحديات التشريعية والتقنية والمجتمعية والتخطيطية، مؤكدة أنه بحلول 2030 قد تكون تلك المركبات متاحة تجاريا في مناطق عدة.

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