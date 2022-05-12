اخبار الخليج – «خفر السواحل» تضبط شخصين بحوزتهما 90 كيلوجرام من الروبيان المحظور صيده

محمد بن مسعود - الدمام - في إطار جهودها في تنفيذ القانون وضبط المخالفين ، تمكنت دوريات إسناد الأمن البحري بقيادة خفر السواحل من ضبط شخصين (يبلغان من العمر 23 عاما) بمنطقة الدراز بحوزتهما 90 كيلوجراماً من الروبيان الطازج المحظور صيده خلال الفترة من أول شهر فبراير ولغاية نهاية شهر يوليو من كل عام بموجب القرار الوزاري الصادر في هذا الشأن.

وأشارت قيادة خفر السواحل إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة القضية إلى النيابة العامة.