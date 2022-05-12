الدفاع المدني يخمد حريقًا اندلع في مستودعين بحي المعارض في عسير

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_عسير أعلن الدفاع المدني، إخماد حريقًا اندلع في مستودعين بحي المعارض في منطقة عسير، مشيرًا إلى عدم وجود إصابات. وقال الحساب الرسمي للدفاع المدني عبر موقع «تويتر»: «مدني عسير يُخمد حريقًا في مستودعين بحي المعارض، دون حدوث إصابات». ويباشر الدفاع المدني مجموعة من الإجراءات والأعمال اللازمة لحماية السكان والممتلكات العامة والخاصة من أخطار الحريق والكوارث والحروب. كما تتضمن مهام الدفاع المدني حماية السكان والممتلكات من الحوادث المختلفة وإغاثة المنكوبين وتأمين سلامة المواصلات والاتصالات. وتشمل المهامّ أيضًا، تأمين سير العمل في المرافق العامة وحماية مصادر الثروة الوطنية في زمن السلم وحالات الحرب والطوارئ. أخبار قد تهمك ويباشر الدفاع المدني، ضمن مهامه العديد من الإجراءات التوعوية للمواطنين والمقيمين بشأن إجراءات السلامة.

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