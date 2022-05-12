500 ألف عملية الكترونية عبر «أبشر» خلال العيد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تم تنفيذ نحو 500 ألف عملية الكترونية عبر منصة «أبشر» خلال إجازة عيد الفطر المبارك للجوازات والمرور والأمن العام والأحوال المدنية وذلك خلال الفترة من 25 أبريل إلى 7 مايو 2022. وتضمنت العمليات 134 ألف تأشيرة خروج وعودة و108 آلاف عملية لتجديد الإقامة، و44 ألف عملية لتمديد تأشيرة الزيارة. كما تضمنت 24 ألف عملية لإصدار الإقامة، و31 ألفا لتجديد استمارة المركبة و12 ألفا لتجديد رخصة القيادة و4200 لإسقاط المركبات و2700 عملية الكترونية لمبايعة المركبات و7 عمليات لتجديد رخصة سلاح ناري و468 لتغيير المهنة. كما تضمنت 24 ألف عملية لإصدار الإقامة، و31 ألفا لتجديد استمارة المركبة و12 ألفا لتجديد رخصة القيادة و4200 لإسقاط المركبات و2700 عملية الكترونية لمبايعة المركبات و7 عمليات لتجديد رخصة سلاح ناري و468 لتغيير المهنة. العمليات المنفذة: 14,911 تأشيرة خروج نهائي 12,035 نقل الخدمات 10,217 تصريح جواز سفر 12,906تجديد الجواز السعودي 5253إصدار الجواز السعودي 3719إلغاء الخروج النهائي 2490إصدار جواز سفر للقاصرين 7056تسجيل المواليد الجدد 1643إصدار سجل الأسرة 8811طلب برنت مقيم

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