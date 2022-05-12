500 ألف عملية الكترونية عبر «أبشر» خلال العيد

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وتضمنت العمليات 134 ألف تأشيرة خروج وعودة و108 آلاف عملية لتجديد الإقامة، و44 ألف عملية لتمديد تأشيرة الزيارة.كما تضمنت 24 ألف عملية لإصدار الإقامة، و31 ألفا لتجديد استمارة المركبة و12 ألفا لتجديد رخصة القيادة و4200 لإسقاط المركبات و2700 عملية الكترونية لمبايعة المركبات و7 عمليات لتجديد رخصة سلاح ناري و468 لتغيير المهنة.
العمليات المنفذة:
14,911 تأشيرة خروج نهائي
12,035 نقل الخدمات
10,217 تصريح جواز سفر
12,906تجديد الجواز السعودي
5253إصدار الجواز السعودي
3719إلغاء الخروج النهائي
2490إصدار جواز سفر للقاصرين
7056تسجيل المواليد الجدد
1643إصدار سجل الأسرة
8811طلب برنت مقيم
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