الإطار السيبراني يغطي برامج 5 درجات علمية بالجامعات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني «إن الإطار السعودي للتعليم العالي في الأمن السيبراني، الذي تم إعداده بالتعاون مع وزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم والتدريب، يغطي 5 درجات علمية، ويهدف إلى المساهمة في وضع الحد الأدنى من متطلبات الخطط الدراسية لبرامج التعليم العالي في الأمن السيبراني».

واشتملت اختصاصات الهيئة الواردة في تنظيمها على بناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني، والمشاركة في إعداد البرامج التعليمية والتدريبية الخاصة بها، وإعداد المعايير المهنية والأطر، وبناء وتنفيذ المقاييس والاختبارات القياسية المهنية ذات العلاقة.

وانطلاقا من حرص الهيئة على بناء وتطوير برامج أكاديمية وطنية عالية الجودة في مجال الأمن السيبراني، فقد عملت مع وزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم والتدريب وعدد من الجامعات في المملكة على إعداد «الإطار السعودي للتعليم العالي في الأمن السيبراني» ليكون دليلا إرشاديا يمكن الاستفادة منه في تطوير وتقييم واعتماد برامج التعليم العالي في الأمن السيبراني.

يهدف الإطار إلى وضع الحد الأدنى من متطلبات الخطط الدراسية لبرامج التعليم العالي في الأمن السيبراني، وذلك لضمان الجودة الأكاديمية لتلك البرامج، وضمان قدرتها على تخريج كوادر مؤهلة تأهيلا عاليا في مجال الأمن السيبراني بحيث ينضمون إلى الكوادر الوطنية العاملة في مجال الأمن السيبراني، ويثرونها بمعرفتهم وخبراتهم، ويسهمون في الجهود الوطنية الرامية للوصول إلى «فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكن النمو والازدهار».

وقد تم إعداد الإطار السعودي للتعليم العالي في الأمن السيبراني ليكون متوافقا مع التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية، والإطار الوطني للمؤهلات، وإرشادات المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي.

درجات علمية يغطيها الإطار:

الدبلوم المتوسط

البكالوريوس

الدبلوم العالي

الماجستير

الدكتوراه

معايير متطلبات البرنامج:

توصيفات البرنامج

متطلبات القبول

الوحدات المعرفية الأساسية

الوحدات المعرفية الاختيارية

آلية المواءمة مع الإطار:

التقييم الذاتي

التحكيم

إصدار قرار المواءمة