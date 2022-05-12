شكرا لقرائتكم خبر اتصال مرئي لزيارة نزلاء السجون عن بعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتيح المديرية العامة للسجون الأحد المقبل خدمة زيارة النزلاء عن بعد للأقارب من الدرجة الأولى، بالتواصل عبر اتصال مرئي من مواقع مهيأة تقنيا لطرفي الاتصال داخل مقار السجون في مناطق (الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، وجازان)، من الساعة 9 صباحا حتى 11:30 صباحا خلال أيام الدوام الرسمي، كمرحلة أولى، وذلك بالدخول إلى منصة أبشر أفراد وحجز موعد.

كانت هذه تفاصيل خبر اتصال مرئي لزيارة نزلاء السجون عن بعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.