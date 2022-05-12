إزالة 120 مليون م3 من مخلفات البناء والهدم خلال عام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في إطار جهودها المستمرة لتنفيذ مبادرة «معالجة مظاهر التشوه البصري»، أزالت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة بالأمانات والبلديات خلال العام الماضي 120.871.162 م3 من مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر من الأراضي الفضاء.

وتتضمن المبادرة إزالة اللوحات الدعائية المخالفة والكتابات والملصقات المشوهة للمظهر العام، ومعالجة وضع الباعة الجائلين، وإزالة المظلات وهناجر المواقف الموجودة في الأراضي الفضاء داخل الأحياء، كما عملت على خطة لمعالجة 85 طريقا مؤهلا، وذلك وفقا للتقرير السنوي الصادر عن الوزارة عن منجزات العام 2021.

وعملت الوزارة على تحسين وتطوير حزمة من الإجراءات، يأتي في مقدمتها سحب السيارات التالفة بالتعاون مع وزارة الداخلية، إضافة إلى معالجة عناصر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، كما أزالت كتابات مشوهة للمظهر العام وعالجت وضع متاجر متنقلة مخالفة، وإزالة مواقع لاستراحات وأحواش ماشية وعشش ومخيمات منتشرة عشوائيا في مختلف مناطق المملكة.

كما جرى عمل إصلاحات وصيانة لملاعب الأطفال في الحدائق والأماكن العامة بمساحة 3.393.359 م2، وإزالة 78.728 مظلة وهنجرا وموقف سيارات مخالفة داخل الأحياء، وإصلاح حفر الشوارع العامة بمساحة 15.946.864 م2، وإصلاح أرصفة متهالكة بطول 4.011.238 مترا طوليا، وإصلاح 876.018 عمود إنارة، إضافة إلى تسوير أراضي فضاء واقعة على المحاور الرئيسة للمدن بطول 278.606 أمتار طولية، وإصلاح 148.334 لوحة لترقيم المباني ومسميات الشوارع.

وحرصت الوزارة في جهودها على إشراك المجتمع المدني لوضع المقترحات والحلول، حيث نفذت استطلاعا للمشهد الحضري في المدن لرصد الخلل في معالجة التشوه البصري في المدن السعودية بمشاركة 142 ألف شخص، إضافة إلى وضع الآليات والسياسات العمرانية لتطوير المناطق العشوائية.

ودعت المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها لتحقيق أهداف المبادرة من خلال الإبلاغ عن المخالفين والمتسببين بالتشوهات البصرية، عبر تطبيقات الأمانات الخاصة أو عبر رقم البلاغات الموحد 940.

حزمة من الإجراءات خلال عام:

116,638 سيارة أزيلت خلال العام الماضي

2.188.530 حاوية نظافة عولج وضعها داخل الأحياء

1.066.463 لوحة دعائية مخالفة أزيلت

2.836,447 م2 كتابات مشوهة للمظهر العام طمست

58.061 متجرا متنقلا مخالفا عولج وضعه.

14.528.405 شجرات في الشوارع الرئيسة والفرعية

20.621 موقعا لاستراحات وأحواش ماشية وعشش ومخيمات عشوائية أزيلت