صيانة متفرقة لشوارع وأرصفة الخفجي

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وأوضحت الأمانة أنه جرى البدء في أعمال السفلتة بالمحافظة والوقوف على شارع الرياض بحي الريان وعمل قشط، مشيرة إلى أن الكمية التي استخدمت في أعمال السفلتة 18250 ألف م2 من الاسفلت، مع قشط وسفلتة دوار الورود بإجمالي 2500 م2 من الاسفلت، وقشط جزء من شارع مكة، وسفلتته بإجمالي 5252 م2، إضافة إلى أعمال إغلاق الحفر بالاسفلت في عدد من شوارع المحافظة، حيث تم استخدام 1000م2 من الاسفلت.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت أمانة المنطقة الشرقية أعمالا متفرقة، شملت صيانة عدد من الشوارع والأرصفة واللوحات الإرشادية في محافظة الخفجي، إضافة إلى معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري في مختلف أحياء المحافظة.وأوضحت الأمانة أنه جرى البدء في أعمال السفلتة بالمحافظة والوقوف على شارع الرياض بحي الريان وعمل قشط، مشيرة إلى أن الكمية التي استخدمت في أعمال السفلتة 18250 ألف م2 من الاسفلت، مع قشط وسفلتة دوار الورود بإجمالي 2500 م2 من الاسفلت، وقشط جزء من شارع مكة، وسفلتته بإجمالي 5252 م2، إضافة إلى أعمال إغلاق الحفر بالاسفلت في عدد من شوارع المحافظة، حيث تم استخدام 1000م2 من الاسفلت.

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