جائزة خليجية لأفضل مكب نفايات صحي بجدة

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وأوضح المدير العام لمشاريع النظافة سليمان المحيميد أن تسلم الجائزة تم خلال المؤتمر الحادى عشر للعمل البلدي المشترك الذى عقد في دولة الكويت بين الفترة من 9 إلى 11 شوال الحالي، مشيرا إلى أن اختيار أمانة جدة لنيل هذه الجائزة جاء بناء على مجموعة من المعايير للتميز في العمل البلدي بما يعكس جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المبذولة في هذا المجال.ونوه إلى أن الأمانة تعمل على تطبيق الأسس العلمية للتخلص من النفايات الصلبة التي يتنامى إنتاجها في المحافظة عبر «نظام المردم الذكي» المتكامل بحلول تقنية تهدف للمحافظة على البيئة وإعادة التدوير والاستثمار الأمثل للنفايات وفق أتمتة شاملة لسير العمل داخل المردم ومراقبة الأداء الكترونيا، مبينا أن اختيار موقع المردم جاء وفق معايير محددة يحمي بيئة جدة والمواقع المحيطة بها لتجنب الآثار السلبية، وفق تصميم هندسي بمعايير عالمية، ويجري تشغيله بناء على خطة محددة حسب ضوابط الدفن الصحي المعتمدة من الوزارة.
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