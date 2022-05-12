استبدال مظلات السيارات بزراعة الأشجار في 54 محورا بالأحساء

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وأكد الملا على أهمية التكاملية لتطوير خطط العمل على برامج تحسين المشهد الحضري ومعالجة وإزالة عناصر التشوه البصري، ومساعي الأمانة وجهودها الحثيثة في إتمام المشاريع التطويرية والخدمية القائمة، والبدء في الخطط التنفيذية للمشاريع القادمة.وجرى خلال اللقاء تقديم تقرير مرئي للخطة الاستراتيجية «المحفظة الخمسية» لوكالة المشاريع بالأمانة والتي تركزت على 10 مبادرات تتضمن تحسين آليات إدارة المشاريع ورفع كفاءة تصنيف المقاولين والاستشاريين، من خلال تنفيذ نحو 322 مشروعا.
واستعرض خطط وكالة الخدمات بالأمانة لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري والإسهام في تعزيز الوعي المجتمعي وتحقيق أهداف برنامج جودة الحياة وأنسنة المدن، في ظل استمرارية التعاون والتكاملية مع القطاعات الحكومية والخدمية المعنية بمعالجة التشوه البصري وكذلك تدعيم جوانب التطوع البلدي والمشاركة المجتمعية في هذا المسار.
وأشار التقرير إلى إطلاق الأمانة لحملة «استبدلها بشجرة « الهادفة إلى إزالة مظلات السيارات واستبدالها بزراعة الأشجار وذلك في 54 محورا مستهدفا.
وكشف التقرير عن منجزات الأمانة في الحملة المشتركة لمعالجة التشوه البصري والتي شملت معالجة 140 ألف متر طولي حفر شوارع، وصيانة 110 آلاف متر طولي من أرصفة الطرقات، وإصلاح وصيانة 20,500 من الأعمدة وفوانيس الإنارة، ورفع 11,600 حاجز خرساني، و 1838 سيارة تالفة ومهملة، ومعالجة وضع 21,682 حاوية نظافة، وإعادة طلاء 400 ألف متر طولي أرصفة وبردورات، إضافة إلى معالجة 11,367 م2 كتابات مشوهة على الحوائط، ورفع ونقل 820 ألف م3 مخلفات إنشائية.
المبادرات تتضمن:
- إنشاء وتطوير شبكة الطرق الحضرية
- تطوير المباني والمرافق البلدية
- سفلتة مخططات ذات أولوية لأراضي المنح
- تهيئة المواقع الاستثمارية
- معالجة التشوه البصري وتجميل المدن
- مشاريع تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول
- تحسين إيرادات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
- مشاريع أنسنة المدن، تعزيز السلامة المرورية في الطرق
- تحسين آليات إدارة المشاريع ورفع كفاءة تصنيف المقاولين والإستشاريين، من خلال تنفيذ نحو 322 مشروعا.
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