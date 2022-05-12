توثيق 3500 عقد زواج خلال إجازة العيد

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وأفصحت الوزارة في بيانها أمس عن إجمالي خدمات قطاع التوثيق الالكترونية خلال إجازة العيد، والتي كان لها الأثر الكبير في تقليل الجهد والوقت على المستفيدين، مشيرة إلى قائمة الخدمات التوثيقية التي قدمتها خلال إجازة العيد.وكانت الوزارة أعلنت عن إصدار 1.2 مليون وكالة الكترونية عبر بوابة ناجز Najiz.sa، خلال الربع الأول من العام الحالي 2022.
قائمة الخدمات التوثيقية خلال إجازة العيد شملت:
- إصدار 56 ألف وكالة الكترونية
- إجراء 1036 عملية إفراغ عقاري الكتروني بقيمة تجاوزت 170 مليون ريال
- توثيق 238 إقرارا
- توثيق 709 حالات اجتماعية
- توثيق 43 وقف وصية
- إصدار 456 وثيقة ورثة متوفى
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