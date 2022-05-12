شكرا لقرائتكم خبر توثيق 3500 عقد زواج خلال إجازة العيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وثقت وزارة العدل 3509 عقود زواج خلال إجازة عيد الفطر المبارك، فيما أصدرت 56 ألف وكالة الكترونية.

وأفصحت الوزارة في بيانها أمس عن إجمالي خدمات قطاع التوثيق الالكترونية خلال إجازة العيد، والتي كان لها الأثر الكبير في تقليل الجهد والوقت على المستفيدين، مشيرة إلى قائمة الخدمات التوثيقية التي قدمتها خلال إجازة العيد.

وكانت الوزارة أعلنت عن إصدار 1.2 مليون وكالة الكترونية عبر بوابة ناجز Najiz.sa، خلال الربع الأول من العام الحالي 2022.

قائمة الخدمات التوثيقية خلال إجازة العيد شملت:

