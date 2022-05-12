إتاحة المجال لسكان مكة لتقديم مقترحات المرافق العامة

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وأوضحت الأمانة أن خدمة مقترحات المرافق العامة لا تشمل بلاغات معالجة مشكلة قائمة حاليا، مثل: إصلاح تشققات الشوارع، ووجود أعمدة إنارة لا تعمل وغيرها من بلاغات التشوه البصري التي يمكن تقديمها من خلال خدمة (صور وأرسل)، وذلك عبر تطبيق بلدي.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن جهودها لرفع جودة الحياة في مكة المكرمة، أتاحت أمانة العاصمة المقدسة، للمواطنين والمقيمين تقديم مقترحاتهم لطلب المرافق العامة وملحقاتها، وتشمل: (الحدائق، والأرصفة، وأعمدة الإنارة)، إضافة إلى العديد من مرافق البلدية الأخرى التي تسهم في تحسين المشهد الحضري بالمنطقة.وأوضحت الأمانة أن خدمة مقترحات المرافق العامة لا تشمل بلاغات معالجة مشكلة قائمة حاليا، مثل: إصلاح تشققات الشوارع، ووجود أعمدة إنارة لا تعمل وغيرها من بلاغات التشوه البصري التي يمكن تقديمها من خلال خدمة (صور وأرسل)، وذلك عبر تطبيق بلدي.

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