التخريب يطال ممشى الشوقية بعد 5 أشهر من افتتاحه

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في المقابل باشرت فرق الصيانة الميدانية بأمانة العاصمة المقدسة أعمالها في الموقع وتنظيفه من الدمار الذي لحق بالمجسمات، وأهابت الأمانة بالجميع ضرورة المحافظة على المرافق الحكومية والممتلكات العامة وهي مسؤولية الجميع، مشيرة إلى أنها تعمل ضمن مهام التجميل والأنسنة على زيادة المرافق والحدائق والتحسين المستمر بما يعزز جودة الحياة بالعاصمة المقدسة.وطالب مواطنون بوضع حواجز لحماية مثل هذه المجسمات والنوافير من أيدي العابثين الذين تجردوا من إحساسهم بالمسؤولية، وتركيب كاميرات في مثل هذه الممتلكات العامة لرصد العابثين والتشهير بهم حتى يكونوا عبرة لغيرهم، مؤكدين أن مثل هذه المشاريع تكلف الدولة ملايين الريالات، وصيانتها أيضا ترصد لها آلاف الريالات.
3 مطالب للمواطنين
- وضع حواجز لحماية المجسمات والنوافير
- تركيب كاميرات لرصد العابثين
- التشهير بهم حتى يكونوا عبرة لغيرهم
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