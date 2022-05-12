شكرا لقرائتكم خبر التخريب يطال ممشى الشوقية بعد 5 أشهر من افتتاحه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لم تمض 5 أشهر على افتتاح ممشى أم المؤمنين زينب الهلالية بشوقية العاصمة المقدسة حتى طالته أيدي العابثين، وشوهت عددا من الأعمال والمجسمات الجمالية فيه، وساوتها بالأرض، الأمر الذي استفز كثيرا من أهالي مكة المكرمة وطالبوا بضرورة محاسبة العابثين، ووضع كاميرات لرصد هذه المخالفات، وحماية الممتلكات العامة.

في المقابل باشرت فرق الصيانة الميدانية بأمانة العاصمة المقدسة أعمالها في الموقع وتنظيفه من الدمار الذي لحق بالمجسمات، وأهابت الأمانة بالجميع ضرورة المحافظة على المرافق الحكومية والممتلكات العامة وهي مسؤولية الجميع، مشيرة إلى أنها تعمل ضمن مهام التجميل والأنسنة على زيادة المرافق والحدائق والتحسين المستمر بما يعزز جودة الحياة بالعاصمة المقدسة.

وطالب مواطنون بوضع حواجز لحماية مثل هذه المجسمات والنوافير من أيدي العابثين الذين تجردوا من إحساسهم بالمسؤولية، وتركيب كاميرات في مثل هذه الممتلكات العامة لرصد العابثين والتشهير بهم حتى يكونوا عبرة لغيرهم، مؤكدين أن مثل هذه المشاريع تكلف الدولة ملايين الريالات، وصيانتها أيضا ترصد لها آلاف الريالات.

3 مطالب للمواطنين

