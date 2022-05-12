جموع غفيرة تشيع ضحايا حادث طريق وعلان بمحافظة الطوال

محمد بن مسعود - الدمام - لكل المصابين بالسكري.. اذا أردت الحفاظ على نسبة السكر في الدم عليك الابتعاد فورا من هذا الخضار الضار يضعف البنكرياس ويؤثر سلباً على الأنسولين والجلوكوز؟

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