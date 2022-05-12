اخبار الخليج – احتفالاً باليوم العالمي للتمريض.. طلبة التمريض بجامعة البحرين يقدمون إرشادات صحية للمجتمع

محمد بن مسعود - الدمام - احتفلت كلية العلوم الصحية والرياضية بجامعة البحرين يوم الخميس (12 مايو 2022م)، في مجمع السيف، باليوم العالمي للتمريض. وقدَّم طلبة قسم التمريض في الكلية أنشطة توعوية صحية منوعة، تسهم في الارتقاء بالمجتمع صحياً، بعنوان «صحتك مسؤوليتي».

وقالت عميدة كلية العلوم الصحية والرياضية الدكتورة لينا محمد خنجي: «تحتفي الكلية بدور طاقم التمريض في تعزيز الصحة وخدمة المجتمع، وبأدوارهم الفعَّالة على الأصعدة كافة، عبر تقديمهم الرعاية التمريضية في جميع الظروف والأوضاع في كل عام».

وأوضحت د.خنجي أنَّ هذا النشاط يأتي في إطار المشاركة المجتمعية لجامعة البحرين، والدور المؤثر للجامعة في خدمة المجتمع، عبر التوعية وتعزيز الصحة المجتمعية، التي تسهم في الحفاظ على صحة المجتمع البحريني، وزيادة الوعي الصحي بينهم”.

وأوضحت د. خنجي أن هذا النشاط تضمن أنشطة توعوية متعددة، توزعت على خمس منصات رئيسة، اختصت بالكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، وذلك من خلال قياس العلامات الحيوية، والوزن والطول وحساب كتلة الجسم، بالإضافة إلى قياس نسبة السكر في الدم. وكذلك الصحة الغذائية السليمة، وكيفية التعامل مع الأمراض المزمنة، حيث قدم الطلبة التوعية الصحية للحضور عن أمراض: السكري، وارتفاع ضغط الدم، وفقر الدم المنجلي، والحفاظ على وظائف الكلى وحمايتها من الأمراض.

كما تضمن النشاط منصة حول كيفية إدارة الضغوط النفسية والتوتر النفسي، اطلع الحضور فيها على التمارين التنفسية، ورياضة التأمل، التي تساعدهم على تعلم كيفية إدارة الضغوط والتوترات النفسية. وخصصت الكلية العلوم الصحية والرياضية أيضاً منصة خاصة بالتوعية الصحية للأطفال، وقد وظفت الكلية أساليب الترفيه والتسلية المختلفة، من أجل الارتقاء بصحة الأطفال، ولا سيما لدى أولئك الذين يعانون من الأمراض المزمنة مثل: السكري، والربو.

ويعدُّ هذا النشاط أحد البرامج والأنشطة التي تنظمها الجامعة للاحتفال بيوم التمريض العالمي، حيث يمنح طلبة التمريض من خلالها فرصة للانخراط في تقديم الخدمات المجتمعية، والفعاليات الصحية الهادفة.