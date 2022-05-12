قيس سعيّد: تونس ليست دولة محتلة حتى يراقب انتخاباتها خبراء من الخارج

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات
شدد الرئيس التونسي قيس سعيّد على أنه لن يتراجع عن الاختيارات التي عبّر عنها الشعب، مؤكداً الذهاب لجمهورية جديدة عن طريق الاستفتاء المقرر في 25 يوليو المقبل.
وقال سعيّد، الخميس، خلال أداء رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأعضائها اليمين الدستورية أمامه بقصر قرطاج، إن “هذا يوم تاريخي بإرساء هيئة انتخابات مستقلة عليا بعيداً عن أي حسابات حزبية أو سياسية ضيقة”، مؤكداً أن “اختيار أعضائها تم على قاعدة الكفاءة والنزاهة”.
كما تابع: “لسنا دولة محتلة حتى يراقب انتخاباتها خبراء من الخارج”.
كذلك أضاف أن الاستفتاء المقرر في 25 يوليو المقبل “سيكون قطعاً مع الماضي مع احترام إرادة الشعب”.
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