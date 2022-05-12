اخبار دوليه – «في تحول عن إعلانها الأولي».. إسرائيل تحقق باحتمال قتل أحد جنودها لشيرين أبو عاقلة

محمد بن مسعود - الدمام - يحقق الجيش الإسرائيلي في احتمال أن تكون الرصاصة التي قتلت الصحفية شيرين أبوعاقلة، قد أطلقت من قبل جندي إسرائيلي، وفق ما نقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مسؤول في الجيش الإسرائيلي، الخميس.

وقال المسؤول إن الجيش يحقق في ثلاث حوادث إطلاق نار منفصلة على صلة بجنوده بعد مقتل أبو عاقلة، خلال تغطيتها عملية للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين بالضفة الغربية، الأربعاء.

وتقول الصحيفة إن «الاعتراف الإسرائيلي بأن أحد جنوده قد يكون مذنبا، يعد بمثابة تراجع كبير عن الإعلان الأولي، بأن أبو عاقلة قتلت «على الأرجح» بنيران مسلحين فلسطينيين».

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، قال، إن «فلسطينيين مسلحين» يتحمّلون «على الأرجح» مسؤولية مقتل أبو عاقلة.

وتلا ذلك تصريحات لرئيس الأركان الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، الذي أعرب عن صعوبة تحديد مصدر إطلاق الرصاص على الصحفية الفلسطينية الأميركية، شيرين أبو عاقلة، في المرحلة الحالية.

وقال كوخافي، في بيان نقل نصه بالعربي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، «في هذه المرحلة لا يمكن تحديد مصدر إطلاق النار عليها ونأسف لموتها. من أجل الوصول إلى الحقيقة، قمنا بتشكيل فريق خاص لتوضيح الحقائق وتقديمها كاملة وفي أسرع وقت ممكن».

وكانت السلطات الفلسطينية أعلنت النتائج الأولية لعملية تشريح جثمان الصحفية، إذ نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» عن مدير المعهد العدلي في جامعة النجاح الوطنية، ريان العلي، قوله إن الرصاصة التي أصابت أبو عاقلة «كانت قاتلة مباشرة».

وبالعودة إلى المسؤول في الجيش الإسرائيلي، الذي تحدث للصحيفة شريطة عدم الكشف عن هويته، فقد قال إن الجيش يحقق في تبادل لإطلاق النار وقع بين جنود إسرائيليين كانوا يستقلون سيارة ومسلح فلسطيني أو أكثر قال إنهم أطلقوا النار على السيارة.

وأضاف المسؤول إن إطلاق النار وقع في شارع يبعد نحو 150 مترا من المكان الذي قتلت فيه أبو عاقله.

وقال المسؤول إنه من بين الحوادث الثلاثة التي تم التحقيق فيها، كان هذا الحادث هو الأقرب الذي «من المرجح أن تكون قتلت فيه شيرين أبو عاقلة».

وتابع المسؤول إن «جنديا كان يحمل بندقية بنظام تصويب جيد جدا أطلق النار على إرهابي يحمل سلاحا من طراز M16، كان يطلق النار على قواتنا.. ما نتحقق منه الآن هو موقع شيرين»، مضيفا أن المحققين العسكريين أخذوا أسلحة أفراد الخدمة الإسرائيلية المتورطين في الحادث من أجل فحصها».

ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن العديد من الشهود الذين قابلتهم القول إنه لم يكن هناك تبادل لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي ومسلحين فلسطينيين في المنطقة التي كانت أبو عاقلة موجودة فيها ساعة مقتلها.

وقالت إسرائيل إنها طلبت بدء تحقيق مشترك مع السلطة الفلسطينية سيراقبه مسؤولون أميركيون، لكن السلطة الفلسطينية رفضت هذا الطلب.

ووصف وزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين آل الشيخ، الخميس، مقتل شيرين أبو عاقلة بأنها عملية «اغتيال».

وقال إن السلطة الفلسطينية رفضت التعاون مع إسرائيل في التحقيق، ولن تسلم الرصاصة التي قتلت أبو عاقلة للسلطات الإسرائيلية، مشيرا إلى أن الرصاصة نقلت إلى جامعة النجاح في نابلس لإجراء فحوصات أولية عليها.

وقال شهود فلسطينيون في الموقع تحدثوا مع «واشنطن بوست» إن القتال في جنين، خلال مداهمة إسرائيلية للبلدة، كان بعيدا عن المكان الذي كانت تتمركز فيه أبو عاقلة، وانتهى قبل إصابتها بفترة طويلة.

وقتلت أبوعاقلة برصاصة في وجهها خلال تغطيتها عملية للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين، في حادثة أثارت استنكارا دوليا ودعوات عبر العالم لإجراء تحقيق مستقل في قتلها في وقت كانت ترتدي سترة الصحافة الواقية للرصاص.