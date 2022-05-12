مصر تطلب استضافة نهائي أبطال إفريقيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن مخاطبته الاتحاد الإفريقي للعبة «كاف»، بشأن استضافة مصر للمباراة النهائية من النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا.

وذكر الحساب الرسمي للاتحاد المصري على «فيسبوك» موقع التواصل الاجتماعي، أن الاتحاد وبالتنسيق مع النادي الأهلي، خاطب «كاف» مطالباً باستضافة المباراة النهائية للبطولة، بعد انسحاب السنغال من الترشح لاستضافة المباراة.

وأضاف الاتحاد، أنه أرسل الخطاب ملحقاً به الخطابات التي أرسلها في الأيام الماضية والتي سجل فيها اعتراضه على اسناد تنظيم البطولة للمغرب للعام الثاني على التوالي بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص.

وتلعب المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا يوم 30 مايو الجاري، وسيلعب فيها الفائز من مواجهة الأهلي المصري ووفاق سطيف الجزائري (انتهى لقاء الذهاب بفوز الأهلي 4-0) مع الفائز من مواجهة بترو أتلتيكو الأنجولي والوداد البيضاوي المغربي (فاز الوداد ذهاباً 3-1.