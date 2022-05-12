محمد بن مسعود - الدمام - مشروب طبيعي متوفر في كل منزل : ينقي الجسم من السموم ويمنع ارتفاع الكوليسترول الضار ويحارب السمنة

يحتوي عصير الطماطم على فضل العناصر الغذائية الطبيعية المهمة للجسم والبشرة، ويُسهم في إنقاص الوزن والريجيم، والوقاية من أمراض القلب وضغط الدم والسرطان، كما يُسهم في حماية البشرة من التجاعيد، ومفيد جداً للمرأة الحامل والجنين.

فما هي فوائد تناول عصير الطماطم؟

1- يساعد على فقدان الوزن: لأن المحتوى المنخفض من الصوديوم والألياف في عصير الطماطم يضمن عدم شعور الجسم بالضعف أو الجوع، كما يمنح الجسم الكمية المطلوبة من العناصر الغذائية والسعرات الحرارية لضمان لتعزيز عملية التمثيل الغذائي.

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2- تنظيف الجسم من السموم: بسبب وجود الكلور والكبريت، الكبد والكلى مسؤولان عن إزالة السموم من أجسامنا، وبالتالي لكي يظل الجسم بصحة جيدة، من الضروري أن يظل هذان العضوان في حالة صحية، يساعد الكلور الطبيعي الكبد والكلى على العمل بشكل صحيح، بينما يحميهم الكبريت من أي نوع من أنواع العدوى، وبما أن الطماطم وفيرة في كليهما، للتخلص من جميع السموم في جسمك، كل ما تحتاجه هو كوب من عصير الطماطم.

3- تنظيم حركة الأمعاء: الألياف الموجودة في عصير الطماطم تحافظ على صحة الكبد وتساعد على الهضم وتمنع الإمساك، وبالتالي تنظم وتساعد في حركة الأمعاء.

4- الوقاية من ارتفاع نسبة الكوليسترول: لأنه غني بالألياف التي تساعد في تكسير الكوليسترول الضار، كما أنه يحتوي على النياسين أو فيتامين ب 3 المعروف بتثبيت الكوليسترول.

5- غني بالفيتامينات: يعتبر عصير الطماطم مصدراً هاماً لفيتامينات أ و ج التي تساعد في تقوية جهاز المناعة وتحسين الرؤية والوقاية من الأمراض المرتبطة بالرؤية، تساعد هذه الفيتامينات أيضاً في الحفاظ على صحة العظام والأسنان.