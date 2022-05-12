اخبار الخليج – جلالة الملك المفدى يصل إلى المملكة المتحدة

محمد بن مسعود - الدمام - وصل بحفظ الله ورعايته حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى الى المملكة المتحدة الصديقة هذا اليوم في زيارة تلبية لدعوة كريمة تلقاها جلالته من صاحبة الجلالة الملكة اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة وشمال ايرلندا، وذلك لحضور منافسات مهرجان رويال ويندسور الملكي الدولي للفروسية. رافقت حضرة صاحب الجلالة السلامة في الحل والترحال.

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