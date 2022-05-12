السجون تسخر التقنية للم شمل السجناء بذويهم

تطلق المديرية العامة للسجون يوم الأحد المقبل، خدمة زيارة النزلاء «عن بعد» للأقارب من الدرجة الأولى، من خلال التواصل عبر الاتصال المرئي، فيما خصصت المديرية في 5 مناطق عدة مواقع هُيئت تقنيًا لطرفي الاتصال داخل مقار السجون، في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية وجازان.

مواعيد الزيارة

وحددت المديرية العامة للسجون مواعيد الزيارة، من الساعة الـ 9 صباحاً، الى الساعة 11:30 ظهراً، خلال أيام الدوام الرسمي، كمرحلة أولى، واشترطت المديرية للاستفادة من الخدمة، أن يكون ذلك من خلال الدخول إلى منصة أبشر «أفراد» وحجز موعد، على أن يكون طالب الزيارة على قرابة بالسجين من الدرجة الأولى.

رفع المشقة

يذكر أن مبادرة المديرية العامة للسجون، تهدف إلى رفع المشقة عن ذوي السجناء، وإعفائهم من تكبد عناء السفر بقصد الزيارة، فضلا عن إمكانية استفادة جميع السجناء من الزيارة «عند بعد»، وهو مشروع رديف للزيارات الحضورية في مقار الإصلاحيات.

يذكر أن الزيارات بما فيها الزيارات العائلية، قد علقت في كافة السجون لنحو عامين، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا، والتي أعيد فتح أبوابها في أواخر ربيع الأول، لذوي السجناء من الدرجة الأولى، من المحصنين الذين تلقوا جرعتين من لقاح فيروس كورونا، شريطة تقيدهم بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مثل ارتداء الكمامة والتعقيم، ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي، إضافة إلى إبراز حالة التحصين عبر تطبيق «توكلنا».

عبر 4 أيام في الأسبوع للزيارات العامة، و3 أيام في الأسبوع للبيوت العائلية، وذلك وفق الطاقة الاستيعابية لمكان الزيارة.