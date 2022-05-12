شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مواطن لإيوائه 9 مخالفين لنظام أمن الحدود بعسير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت شرطة محافظة محايل بمنطقة عسير، على مواطن، لإيوائه (9) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية تم ضبطهم داخل شقة سكنية بمحافظة محايل يملكها المواطن ويعمل فيها مقيمان من الجنسية البنجلادشية تسترا عليهم، وجرى إحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومن آواهم وتستر عليهم إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.