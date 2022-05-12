القبض على 3 مقيمين ومواطن لحيازتهم عملة مزيفة ومواد مخدرة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس قبضت شرطة محافظة الخفجي بالمنطقة الشرقية، بالتنسيق مع شرطة منطقة الرياض، على (3) مقيمين من الجنسية السورية ومواطن لحيازتهم عملة مزيفة، و(2300) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، و(189) طلقة نارية حية، ومواد مخدرة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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