اخبار الخليج – تكريم سمو الشيخة زين آل خليفة ضمن الدورة السادسة لجوائز العمل الإنساني

محمد بن مسعود - الدمام - تقديرًا لما تقدمه من أعمال تطوعية وانسانية، تم تكريم سمو الشيخة زين بنت خالد آل خليفة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة المبرة الخليفية، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة ام كي اف للخدمات الإلكترونية. حيث جاء التكريم ضمن فعاليات حفل الدورة السادسة لجائزة العمل الانساني للعام 2022 المدرجة على أجندة القمة الخليجية للعمل الإنساني، والتي تنظم سنويًا لتكريم نخبة من البارزين في مجالات العمل الإنساني على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ويأتي هذا التكريم تقديرًا للجهود البارزة التي تبذلها سمو الشيخة زين في مجال العمل الإنساني والتطوعي، وحرصها الدائم على المساهمة بشكل فاعل في طرح ودعم العديد من المبادرات الإنسانية وغرس حس المسؤولية الاجتماعية في المجتمع المحلي، وتوظيف سبل الابتكار والتحول الرقمي للارتقاء بمخرجات العمل الإنساني. وقد تسلمت السيدة صبا يوسف سيادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة المبرة الخليفية الجائزة بالإنابة عن سمو الشيخة زين بنت خالد آل خليفة.

وتعليقاً على هذا التكريم، صرحت سمو الشيخة زين بنت خالد آل خليفة قائلة: «إنه لمن دواعي سرورنا أن نحظى بتكريمٍ يتوج جهودنا المتواصلة في الأعمال التطوعية، والتي من شأنها تعزيز روح العطاء والبذل من أجل الارتقاء بالعمل الإنساني على المستوى المحلي والإقليمي.»

وأضافت بقولها: «نتوجه بالشكر الجزيل وشديد الامتنان لكافة المنظمين والرعاة لجوائز العمل الإنساني في دورتها السادسة، ونهنئ كافة المساهمين والداعمين للعمل الإنساني على مستوى المنطقة، ضمن هذا المحفل الخليجي المرموق، والذي تحتفي فيه كافة دول مجلس التعاون بالإنجازات الإنسانية والسامية التي لطالما عهدتها أوطاننا. ونتطلع بدورنا في المؤسسة لدعم وطرح المزيد من المبادرات التطوعية والخيرية التي ترتقي بالعمل الإنساني وتمثل المملكة على أكمل وجه في مختلف المحافل الدولية.»

يجدر بالذكر بأن فعاليات تكريم الفائزين بجائزة العمل الإنساني بدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2022 في دورتها السادسة، كانت مدرجة على أجندة القمة الخليجية للعمل الإنساني لعام 2022. وقد أقيمت الفعاليات في فندق ريجنسي الكويت برعاية كريمة من الشيخ أحمد الناصر الصباح وزير خارجية دولة الكويت، وبحضور خليجي وعربي رفيع المستوى.