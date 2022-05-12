محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
أوضحت وزارة العدل أنه تم توثيق 3.5 ألف عقد زواج، خلال إجازة عيد الفطر المبارك.
وكشفت الوزارة عن إجمالي خدمات قطاع التوثيق الإلكترونية المقدمة خلال إجازة عيد الفطر، مبينة أنه تم إصدار أكثر من 56 ألف وكالة إلكترونية، وإجراء 10 آلاف عملية إفراغ عقاري إلكتروني بقيمة تجاوزت 170 مليون ريال.
وأضافت أنه تم إصدار 456 وثيقة ورثة متوفى، وتوثيق 238 إقرارًا، و709 حالات اجتماعية، إلى جانب توثيق 43 وقف وصية.
يذكر أن الوزارة كانت قد أعلنت عن إصدار 1.2 مليون وكالة إلكترونية عبر بوابة ناجز، خلال الربع الأول من العام الجاري 2022.
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