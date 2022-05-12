أمانة جدة تحقق جائزة أفضل الممارسات في إدارة النفايات وإعادة تدويرها

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

حققت أمانة محافظة جدة جائزة أفضل مكب صحي وهندسي وفقًا للمعايير الهندسية والفنية ضمن جوائز الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورتها الرابعة للعام (2021م – 2022م ) تحت مسمى (أفضل الممارسات في إدارة النفايات وإعادة التدوير) .

وأوضح المدير العام لمشاريع النظافة سليمان المحيميد أن استلام الجائزة تم خلال المؤتمر الحادى عشر للعمل البلدي المشترك الذى عقد في دولة الكويت بين الفترة من 9 الى 11 شوال الجاري، مشيرًا إلى أن اختيار أمانة جدة لنيل هذه الجائزة جاء بناءً على مجموعة من المعايير للتميز في العمل البلدي بما يعكس جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المبذولة في هذا المجال .

وأشار إلى أن الأمانة تعمل على تطبيق الأسس العلمية للتخلص من النفايات الصلبة التي يتنامى إنتاجها في المحافظة عبر ” نظام المردم الذكي ” المتكامل بحلول تقنية تهدف للمحافظة على البيئة وإعادة التدوير والاستثمار الأمثل للنفايات وفق أتمتة شاملة لسير العمل داخل المردم ومراقبة الأداء إلكترونيًا، مبينًا أن اختيار موقع المردم جاء وفق معايير محددة يحمي بيئة جدة والمواقع المحيطة بها لتجنب الأثار السلبية، وفق تصميم هندسي بمعايير عالمية، ويجري تشغيله بناءً على خطة محددة حسب ضوابط الدفن الصحي المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان .