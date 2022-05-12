اخبار الخليج – وزير شئون الكهرباء يستعرض جهود المملكة في مجال تطوير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شئون الكهرباء والماء وفد البعثة الاستشارية لصندوق النقد الدولي، برئاسة السيدة عصماء الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بحضور عدد من المسئولين في هيئة الكهرباء والماء.

وفي بداية اللقاء رحب سعادة الوزير بالوفد، مشيداً بجهود وفد البعثة الاستشارية لصندوق النقد الدولي ومستعرضاً ابرز الانجازات التي حققتها مملكة البحرين في مجال الكهرباء والماء، ومجال الطاقة المتجددة في سبيل توفير خدمة الكهرباء والماء لكافة المواطنين والمقيمين في ظل المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وتوجيهات الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه.

وخلال الاجتماع استعرض الوزير والمسؤولين في الهيئة جهود مملكة البحرين ممثلة بهيئة الكهرباء والماء في تطوير ورفع كفاءة قطاع الكهرباء والماء والتطوير المستدام للإجراءات واستخدام التكنولوجيا الحديثة وأفضل الممارسات العالمية، وعبر مواصلة العمل الأهداف التنموية المنشودة.

كما تم استعراض المبادرات التي اتخذتها هيئة الكهرباء والماء في مجال تعزيز موثوقية خدمتي الكهرباء والماء المقدمة لمختلف شرائح المجتمع، وتعزيز تنافسية المملكة في مجال تسهيل إجراءات وصول خدمتي الكهرباء والماء ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة في الارتقاء بخدمات البنية التحتية بما ينعكس إيجابا على استقطاب رؤوس الأموال وجذب الاستثمارات ضمن خطة التعافي الاقتصادي وتعزيز التنمية العمرانية والاقتصادية بما يتماشى مع معطيات الرؤية الاقتصادية والاستراتيجية الوطنية٢٠٣٠.

وفي الختام توجه سعادة الوزير بالشكر للسيدة عصماء الجنايني و لوفد البعثة الاستشارية لصندوق النقد الدولي، ومن جانب آخر أشادت السيدة أسماء الجنايني بالدور الذي تبذله مملكة البحرين في سبيل توفير الكهرباء والماء بجودة عالية للمواطنين والمقيمين.