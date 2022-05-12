إنجاز المرحلة الأولى لمشروع طريق زنيرة الرومية بالمدينة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة

أنهت أمانة منطقة المدينة المنورة الأعمال التطويرية للمرحلة الأولى ضمن مشروع طريق الصحابية زنيرة الرومية – رضى الله عنها – في المدينة المنورة.

وأوضحت الأمانة أن المشروع التطويري يهدف لاستحداث مسارات آمنة للمشاة وتهيئة مواقع واستراحات للجلوس بالإضافة إلى تنظيم مسارين لمرور السيارات وتجهيز مداخل ومخارج الطريق بطريقة تتواكب مع برنامج أنسنة المدينة المنورة.

وأشارت إلى أن مجموع المساحة المطورة في المشروع يُقدر بـ22 ألف متر مربع، وشملت تهيئة مسارات للمشاة على امتداد 650 متراً، وتنظيم مسارات السيارات للطريق بعرض 30 متراً بالإضافة إلى تهيئة مواقف السيارات بمجموع 180 مركبة على امتداد الطريق.

كما تضمن المشروع تهيئة المناطق المخصصة للجلوس على مساحة ألف متر مربع، وزراعة مناطق خضراء بمسطح ألف متر مربع في مواقع مختلفة على امتداد الطريق، وزراعة 400 شجرة وتهيئة مناطق الاستثمار وتركيب 54 عمود إضاءة.

ويأتي هذا المشروع ضمن برنامج أنسنة المدينة التي تشرف عليها أمانة المنطقة ليشكل إضافة جديدة لخدمة سكان وزوار المدينة المنورة، فضلًا عن مستوى البنية التحتية وتطوير الواجهات وتعزيز الهوية البصرية في الشوارع والطرق الحيوية.