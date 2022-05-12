اخبار الرياضه السعوديه تركي آل الشيخ: الدوري بيد الاتحاد.. تغريدة «وعد تفرح» قديمة.. تركت الرياضة منذ 4 أعوام

محمد بن مسعود - الدمام - أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، أن نادي الاتحاد نادٍ غالٍ عليه، وإذا تحرك «العميد» تحركت الكرة السعودية.

وتطرق آل الشيخ خلال مشاركته في إحدى المساحات على موقع «تويتر»، إلى التغريدة الشهيرة التي غرد بها قبل أعوام تعليقا على رد فعل طفل اتحادي، معلقا بـ«وعد تفرح»، وقال: التغريدة كانت في فترة رئاسة لؤي ناظر لنادي الاتحاد، وأنا تركت الرياضة منذ أربع سنوات.

وفي إشارة إلى المنافسة المشتعلة على بطولة الدوري والكلاسيكو القادم الذي يجمع بين الاتحاد والهلال في ملعب الجوهرة بجدة، لفت المستشار تركي آل الشيخ إلى أن الدوري بيد الاتحاد «ولازم يأكل بيده، وفي حال حقق الانتصار على الهلال جميع مبارياته المتبقية تحصيل حاصل».

وأشاد بمجلس إدارة نادي الاتحاد قائلا: «أنمار رئيس كفو ونائبه كفو وحافظوا على الاستقرار ويسيرون في الطريق الصحيح».

وتعليقا حول إمكانية إقامة حفل لنادي الاتحاد في حال تحقيقه بطولة الدوري قال: لو رغب الإخوة في موسم جدة بإقامة حفل خاص لنادي الاتحاد في حال حقق الدوري، هيئة الترفيه ستكون جاهزة”.