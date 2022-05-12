فتح باب القبول والتسجيل بالمديرية العامة لحرس الحدود على 4 رتب

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل بالمديرية العامة لحرس الحدود على رتبة (رقيب - وكيل رقيب - عريف - جندي) للرجال، خلال الفترة من يوم السبت الموافق 13/ 10/ 1443 هـ الساعة العاشرة صباحًا، وحتى يوم الخميس الموافق 18/ 10/ 1443 هـ الساعة العاشرة صباحًا، وسيتم استقبال طلبات القبول عبر منصة (أبشر - التوظيف): https://jobs.sa.



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