وضع اللمسات النهائية لافتتاح نفق الحزام الدائري الرابط بطريق الطائف بأبها

وضعت أمانة منطقة عسير ممثلة في وكالة المشاريع والتعمير اللمسات النهائية تمهيدًا لافتتاح مشروع النفق الرابط بين الحزام الدائري وطريق الطائف بمدينة أبها، وهو أحد المشاريع التابعة لأمانة عسير.

وبينت أمانة عسير أن المشروع يعد محوريًا ومهمًا نظرًا لموقعه، حيث أصبح جاهزًا للافتتاح بعد أن مر بعدد من مراحل الإنجاز وفق مواصفات الجودة والسلامة المعتمدة.

وحظي هذا المشروع بمتابعة من أمير المنطقة لما في ذلك من دفع عجلة التنمية بالمنطقة. وتؤكد الأمانة حرصها على تحقيق أكبر قدر من الخدمات للسكان، من خلال تنفيذ جميع المشروعات التنموية والخدمية بأفضل معايير الجودة والسلامة، لخدمة المواطنين والمقيمين، وفقًا لتوجيهات أمير منطقة عسير، ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، وتحقيقًا لأهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ في القطاع البلدي.