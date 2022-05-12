وبدورها أشارت أمانة عسير إلى هدف الوزارة بتقليل عدد الزوار في الأمانات عن طريق رقمنة الخدمة، والاستفادة منها إلكترونيًّا في أي وقت، ومن أي مكان، كما أنها جاءت لدعم القطاع التجاري عمومًا، وأصحاب المنشآت التجارية على وجه الخصوص، وتمكينهم من تحديث رخصهم التجارية عبر منصة بلدي.
والجدير بالذكر أن بعض الرخص قد يتطلب تحديثها رسوم خدمة؛ وذلك بناءً على الفرق بين بيانات الرخصة والبيانات المرفقة بطلب الخدمة، وسيتم تقديرها إلكترونيًّا من خلال حاسبة الرسوم عبر منصة بلدي، مع العلم بأنه قد تتم زيارة المنشأة من قبل ممثل البلدية.
كانت هذه تفاصيل خبر أمانة عسير تدعو أصحاب المنشآت التجارية لتحديث أو تعديل بيانات رخصهم التجارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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