توثيق 3500 عقد زواج خلال إجازة عيد الفطر

وأوضحت الوزارة أن من قائمة الخدمات التوثيقية التي قدمتها خلال إجازة عيد الفطر إصدار أكثر من 56 ألف وكالة إلكترونية، وإجراء 1036 عملية إفراغ عقاري إلكتروني بقيمة تجاوزت 170 مليون ريال، إضافة إلى توثيق 3509 عقود زواج، وتوثيق 238 إقرارًا، وتوثيق 709 حالات اجتماعية، إلى جانب توثيق 43 وقف وصية وإصدار 456 وثيقة ورثة متوفي.
وكانت الوزارة قد أعلنت عن إصدار 1.2 مليون وكالة إلكترونية عبر بوابة ناجز Najiz.sa، خلال الربع الأول من العام الجاري 2022.
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