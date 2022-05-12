شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 120 مليون م3 من مخلفات البناء والهدم خلال عام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة بالأمانات والبلديات خلال العام الماضي من إزالة (120.871.162) م3 من مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر من الأراضي الفضاء، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتنفيذ مبادرة "معالجة مظاهر التشوّه البصري"، التي تتضمن إزالة اللوحات الدعائية المخالفة والكتابات والملصقات المشوهة للمظهر العام، ومعالجة وضع الباعة الجائلين، وإزالة المظلات وهناجر المواقف الموجودة في الأراضي الفضاء داخل الأحياء، كما عملت على خطة لمعالجة 85 طريقاً مؤهلاً، وذلك وفقاً للتقرير السنوي الصادر عن الوزارة عن منجزات العام 2021.

وقامت الوزارة بتحسين وتطوير حزمة من الإجراءات، يأتي في مقدمتها سحب السيارات التالفة بالتعاون مع وزارة الداخلية، حيث تمت إزالة (116,638) سيارة خلال العام الماضي، كما تم معالجة وضع (2.188.530) حاوية نظافة داخل الأحياء في مختلف مناطق المملكة.

واستمراراً للجهود المستمرة في معالجة عناصر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري أزالت الوزارة (1.066.463) لوحة دعائية مخالفة، كما أزالت كتابات مشوهة للمظهر العام بمساحة (2.836,447) م2، وعالجت وضع (58.061) متجراً متنقلاً مخالفاً، فضلاً عن تقليم وتنسيق وزراعة (14.528.405) شجرات في الشوارع الرئيسة والفرعية، وإزالة (20.621) موقعاً لاستراحات وأحواش ماشية وعشش ومخيمات منتشرة عشوائياً في مختلف مناطق المملكة.

كما تم عمل إصلاحات وصيانة لملاعب الأطفال في الحدائق والأماكن العامة بمساحة (3.393.359) م2، وإزالة (78.728) مظلة وهنجرا وموقف سيارات مخالفة داخل الأحياء، وإصلاح حفر الشوارع العامة بمساحة (15.946.864) م2، وإصلاح أرصفة متهالكة بطول (4.011.238) متراً طولياً، وإصلاح (876.018) عمود إنارة، إضافة إلى تسوير أراضي فضاء واقعة على المحاور الرئيسة للمدن بطول (278.606) متراً طولياً، وإصلاح (148.334) لوحة لترقيم المباني ومسميات الشوارع.

وحرصت الوزارة في جهودها على إشراك المجتمع المدني لوضع المقترحات والحلول، حيث نفذت استطلاعاً للمشهد الحضري في المدن لرصد الخلل في معالجة التشوه البصري في المدن السعودية بمشاركة أكثر من 142 ألف شخص، إضافة إلى وضع الآليات والسياسات العمرانية لتطوير المناطق العشوائية.

ودعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها لتحقيق أهداف المبادرة من خلال الإبلاغ عن المخالفين والمتسببين بالتشوهات البصرية، عبر تطبيقات الأمانات الخاصة أو عبر رقم البلاغات الموحد 940.