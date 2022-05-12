شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث تطوير العلاقات مع وزير الشؤون الخارجية المجري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بوزير الشؤون الخارجية والتجارة في الجمهورية المجرية بيتر سيارتو، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي بمدينة مراكش المغربية.

وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، مدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.