اخبار الخليج – معهد الأمل للتربية الخاصة يحتفل بيوم التمريض العالمي

محمد بن مسعود - الدمام - احتفاء بيوم التمريض العالمي، قام معهد الامل للتربية الخاصة التابع لجمعية رعاية الطفل والامومة بزيارة لمركز انجنير الصحي ومستشفى الملك حمد الجامعي، حيث قام طلاب الأمل بتكريم مجموعة من الممرضين والممرضات الذين يعدون خط الدفاع الأول لحماية المجتمع البحريني في المستشفيات والمراكز الصحية.

وتكريما لجهود العاملين في قطاع التمريض قام الطلبة وموظفي معهد الأمل بتكريم مجموعة من الممرضين والممرضات في البحرين.

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