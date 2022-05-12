عملة “بيتكوين” تتراجع وتتجه إلى أدنى مستوى منذ نحو عام

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_رويترز
هبطت عملة بتكوين المشفرة إلى أدنى مستوياتها في 16 شهراً اليوم الخميس، مواصلة الانخفاض جنباً إلى جنب مع الأصول التي تنطوي على مخاطرة مثل أسهم التكنولوجيا، وتراجعت أيضا بسبب انهيار عملة تيرا يو.إس.دي التي توصف بالعملة المستقرة والتي فقدت ارتباطها بالدولار هذا الأسبوع.
وتراجعت بتكوين، أكبر عملة مشفرة في العالم، نحو اثنين بالمئة لتصل إلى 28379.26 دولار، وهو أدنى مستوى منذ يناير 2021.
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