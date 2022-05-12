أمير جازان ونائبه يؤكدان أهمية التعاون مع هيئة الإحصاء في تعداد السعودية 2022

محمد بن مسعود - الدمام - أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير مـحـمد بن عبدالعزيز بن مـحـمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة على أهمية تعاون المحافظات والمراكز والقطاعات والجهات المعنية, مع الهيئة العامة للإحصاء في تنفيذ أعمال التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2022م.

ودعا سمو أمير جازان وسمو نائبه المواطنين والمقيمين بالمنطقة للتعاون مع الهيئة العامة للإحصاء وباحثيها الميدانيين، وتقديم المعلومات المطلوبة من خلال الطرق المتاحة سواء من خلال استمارة العد الذاتي أو زيارة محطات العد الذاتي بمراكز التسوق أو من خلال العد الميداني، مشيرين إلى أهمية المعلومات المقدمة لصناع القرار في رسم الخطط والإستراتيجيات الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة من المشروع الوطني لتعداد 2022.