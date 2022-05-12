اخبار الخليج – أكاديمية محمد بن مبارك  تنظم جلسة حوارية احتفاءً باليوبيل الذهبي للعلاقات الدبلوماسية مع اليابان

محمد بن مسعود - الدمام - نظمت أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية، عبر تقنية الاتصال الالكتروني المرئي، جلسة حوارية احتفاءً باليوبيل الذهبي لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين واليابان، بمشاركة سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، وسعادة السيد كونو تارو، عضو مجلس النواب وزير الدفاع والخارجية الأسبق في اليابان، فيما أدار الجلسة د. عمر العبيدلي، مدير إدارة الدراسات والبحوث بمركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة « دراسات».

وتم خلال الجلسة، استعراض علاقات التعاون والصداقة التاريخية الوطيدة والمتميزة بين البلدين، وما تشهده من تقدم ونماء في مختلف المجالات الاقتصادية والصحية والتجارية والتعليمية، وسط اهتمام بتنمية هذه العلاقات الودية وتبادل الخبرات في قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات وعلوم الفضاء والبيئة والطاقة المتجددة، لاسيما في ظل استراتيجية النمو الخضراء المعتمدة في اليابان، ثالث أكبر اقتصادات العالم.

وأكد سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة في كلمته اعتزاز مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بعلاقات التعاون والصداقة الوطيدة والمتميزة مع اليابان في يوبيلها الذهبي، وما تشهده من تقدم وازدهار على مختلف الأصعدة والمستويات في إطار من الود والصداقة والاحترام المتبادل والحرص المشترك على ترسيخ الأمن والسلام الإقليمي والعالمي.

فيما استعرض سعادة السيد كونو تارو مسيرته الدبلوماسية وجهود بلاده في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمساعدات الإنسانية، ودورها في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، مشيدًا بالعلاقات الودية المتميزة بين البلدين.

وأكد سعادة السيد مياموتو ماسايوكي، سفير اليابان لدى مملكة البحرين، حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون والتنسيق الثنائي، وتنميتها في المجالات كافة بما يحقق المصالح التنموية المشتركة لكلا البلدين والشعبين الصديقين، متمنيًا للمملكة المزيد من التقدم والازدهار.

وأعرب سعادة السيد أحمد محمد الدوسري، سفير مملكة البحرين في طوكيو، وعدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية ومنسوبيها، في مداخلاتهم، عن اعتزازهم بالمسيرة المتميزة للعلاقات البحرينية اليابانية على المستويين الرسمي والشعبي.