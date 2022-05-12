اخبار الخليج – البحرين تدين الهجوم الإرهابي شمال سيناء بجمهورية مصر

محمد بن مسعود - الدمام - أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها بشدة للهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف نقطة تمركز أمنية شمال سيناء في جمهورية مصر العربية الشقيقة، وأدى إلى استشهاد وإصابة عدد من الجنود.

وأكدت وزارة الخارجية موقف مملكة البحرين الثابت في تضامنها مع جمهورية مصر العربية الشقيقة في حربها ضد الإرهاب، وتأييدها التام لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها، معبَّرة عن صادق تعازيها ومواساتها للحكومة المصرية وشعبها الشقيق وذوي الشهداء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وجددت وزارة الخارجية دعوتها إلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية وتضافرها من أجل القضاء على التنظيمات الإرهابية المتطرفة، وتجفيف مصادر تمويلها.