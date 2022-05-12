تعديل نظلم تقاعد الضباط لمن أكمل سنوات الخدمه للرتبه بالترقية للرتبة التي تلي رتبته

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-الرياض

وفقاً لمصادر صحيفة المناطق أجري مؤخراً تعديلاً على نظام خدمة الضباط يقضي بإعادة العمل بالمادة أ/٢٥ من نظام خدمة الضباط والتي أوقف العمل بها منذ العام 1404هـ، حسب ما اطلعت عليه الصحيفة.

وتنص المادة أ/٢٥ على عدد من الفقرات المنظمة للمدة الأعلى التي الضباط للترقية من رتبة “مقدم، عقيد وعميد” وهي ست سنوات على نفس الرتبة.

وحسب ما جاء في المادة فإنه إذا أمضي الضباط الموصى بترقيتهم بالرتب المذكورة مدة “6” سنوات في رتبتهم ولم يتم ترقيتهم أو بلغوا سن التقاعد على نفس الرتبة يحالون للتقاعد على الرتبة التي تلي رتبتهم ويستحقون راتبها.

كما نصت المادة على أن الضباط بالرتب المذكورة غير الموصى بترقيتهم وأمضوا “6” سنوات أو بلغوا سن التقاعد يحالون للتقاعد على نفس الرتبة.

وأجازت المادة للوزير المختص تمديد خدمة الضابط الطبيب على الرتب المذكورة لمدة سنتين قابلة للتمديد عدة مرات ويجوز ترقيته اذا توفرت الشروط النظامية مالم يبلغ سن التقاعد العسكري.