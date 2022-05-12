 909 ألف دينار صافي ربح «سينيكو» للربع الاول من العام الماضي

محمد بن مسعود - الدمام - حققت شركة البحرين للسينما صافي ربح عائد على حملة الاسهم العادية بقيمة 909 الف دينار بحريني، مقابل تحقيقها لـخسارة بقيمة 320 الف دينار لنفس الفترة من العام الماضي، بزيادة نسبتها 384%.
ووصل العائد على السهم العادي الى 12 فلس للسهم الواحد، بعد تسجيله خسارة بواقع 4 فلس للسهم الواحد لنفس الفترة من العام الماضي.
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