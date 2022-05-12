31 مليون دولار صافي ربح المؤسسة العربية المصرفية للربع الاول من 2022

محمد بن مسعود - الدمام - حققت المؤسسة العربية المصرفية صافي ربح وصل لـ31 مليون دولار للربع الاول من العام الحالي، مقابل تحقيقها لـ30 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 3.3%.
ووصل العائد على السهم العادي الى 0.01 دولار للسهم الواحد، وهو نفس العائد للسهم في العام الماضي.
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