31 مليون دولار صافي ربح المؤسسة العربية المصرفية للربع الاول من 2022

محمد بن مسعود - الدمام - حققت المؤسسة العربية المصرفية صافي ربح وصل لـ31 مليون دولار للربع الاول من العام الحالي، مقابل تحقيقها لـ30 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 3.3%.

ووصل العائد على السهم العادي الى 0.01 دولار للسهم الواحد، وهو نفس العائد للسهم في العام الماضي.