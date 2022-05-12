شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق معرض التمريض والقبالة بجامعة أم القرى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلق اليوم الخميس، معرض اليوم العالمي التمريض والقبالة المقدم من كلية التمريض بجامعة أم القرى، المقام بقاعة الملك سعود بالعابدية، والذي يهدف إلى استعراض أحدث الممارسات العلمية والتمريضية، ومناقشة الاتجاهات الحديثة لعلوم التمريض وابتكاراته.

وأفادت عميدة كلية التمريض بجامعة أم القرى د. فاطمة السلمي، أن المعرض جاء للإشادة بجهود الممرضين والقابلات في اليوم العالمي، ويبرز جميع جهودهم كأعمال تطوعية وتعليمة وتدريبية في المجال.

وتضمن المعرض 40 ركنا تثقيفيا، يستعرض: أهمية التمريض ومهام القبالة، ويعرف بكلية التمريض وأقسامها الأكاديمية، والممارسات التمريضية السريرية والإسعافات الأولية، وكيفية استخدام التقنيات الحديثة في التدريب والتعليم الطبي، إضافة إلى التعريف بأهمية إدارة الفريق التمريضي، والتوعية بالصحة النفسية، كما تم استعراض مجموعة من الملصقات العلمية لبحوث الكلية.